Два безэкипажных катера ВСУ уничтожили в акватории Черного моря за сутки

Российские военные за минувшие сутки ликвидировали два украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в ежедневной оперативной сводке.

По данным ведомства, цели были обнаружены и уничтожены силами, обеспечивающими защиту морских рубежей. Информация о типе примененных средств поражения и точных координатах уничтожения не раскрывается.

В Минобороны уточнили, что в течение суток продолжались действия по обеспечению безопасности в прибрежной и морской зонах, включая контроль за воздушной и надводной обстановкой.

Ранее сообщалось, что в ту же ночь средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над различными регионами страны, включая акваторию Азовского моря.

На фоне регулярных попыток применения беспилотных систем в черноморском регионе российские подразделения продолжают отрабатывать меры противодействия. В районе Новороссийска практически ежедневно проходят учения, в ходе которых отрабатываются сценарии отражения атак безэкипажных катеров и БПЛА. В рамках тренировок выполняются практические стрельбы, в том числе с использованием артиллерийских систем с береговых позиций. Ближайшие учения запланированы на 14 и 15 апреля.

Отдельно отмечается, что в Краснодарском крае действуют ограничения на распространение информации, касающейся применения беспилотных систем, работы ПВО и РЭБ, а также сведений о военной инфраструктуре и критически важных объектах. За нарушение установленных правил предусмотрена административная ответственность, включая штрафы до 300 тыс. руб.

Ситуация в акватории Черного моря остается под контролем профильных ведомств, которые продолжают мониторинг обстановки и оперативное реагирование на потенциальные угрозы.

Мария Удовик