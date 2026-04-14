Анатолий Пегов переизбран на пост президента Федерации бобслея России. Об этом сообщает ТАСС.

Отчетно-выборная конференция организации состоялась в здании Олимпийского комитета России (ОКР) в Москве. Анатолий Пегов был единственным кандидатом. Его выдвинули три региональные федерации. За кандидатуру господина Пегова проголосовали 28 участников из 30, двое воздержались.

Анатолий Пегов возглавляет Федерацию бобслея России с 2022 года. Также он является членом исполкома ОКР.

Таисия Орлова

