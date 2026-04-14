Против жительницы Ленобласти возбудили дело за фото кулича рядом с секс-игрушкой

В отношении жительницы Мурино в Ленинградской области возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. По данным следователей, накануне она опубликовала в Telegram-канале фото кулича рядом с секс-игрушкой. Принимаются меры к задержанию девушки, после чего ей планируют предъявить обвинение, сообщили в пресс-службе СКР по Ленобласти.

Как уточнил РЕН ТВ, по делу проходит 20-летняя блогер. Вскоре после публикации оскорбительного фото пост удалили, а девушка принесла извинения. «Я сама крещеная и не вкладывала ни капли негатива в выложенный мною пост, не хотела кого-либо этим задеть, оскорбить или осквернить религию»,— сказала блогер. По состоянию на 14 апреля ее канал удален.

13 апреля в оскорблении чувств верующих обвинили сотрудницу кальян-бара в Москве. Поводом стало видео в интернете, где она делает из кулича чашу для кальяна. Публикация сопровождалась подписью «Даже Христос от такого воскрес».

Никита Черненко