Россия готова к прагматичному диалогу с Венгрией

Россия с удовлетворением отмечает готовность Венгрии вести прагматичный диалог, и это взаимно, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал позицию лидера победившей в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра.

«В данном случае у нас есть взаимная готовность»,— сказал представитель Кремля. «В политике одно дело, когда ты еще не сидишь в кресле руководителя страны, и можно делать заявления. Когда ты садишься в это кресло, там уже приходят другие, более, скажем так, прагматичные понимания. Ну, будем надеяться на это»,— сказал Дмитрий Песков.

Петер Мадьяр говорил, что, хотя и считает Россию угрозой безопасности Европы, готов выстраивать с властями страны прагматичные отношения, в том числе — говорить с Владимиром Путиным. Венгерский политик также подчеркнул, что прекращать импорт российской нефти пока не планируется, чтобы «не вредить самим себе».

Лусине Баласян