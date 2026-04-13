Конец прошедшего времени

Убедительная победа оппозиционной «Тисы» на парламентских выборах открыла новую главу венгерской истории. Ожидается, что лидер партии Петер Мадьяр начнет постепенный демонтаж системы, выстроенной его предшественником. Смена эпох после 16-летнего правления Виктора Орбана вызвала в Венгрии взрыв эйфории. В столице сторонники оппозиционной «Тисы» праздновали до утра: пока молодежь у парламента зажигала под техно, на другой стороне Дуная остановился общественный транспорт, который просто не мог вместить толпы желающих принять участие в празднествах. Как Будапешт приветствовал победу оппозиции, наблюдала корреспондент “Ъ” Вероника Вишнякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вскоре после того, как по толпе пронеслась весть о том, что Орбан признал свое поражение, на сцене площади Баттьяни появился Петер Мадьяр (на фото)

Фото: Denes Erdos / AP Вскоре после того, как по толпе пронеслась весть о том, что Орбан признал свое поражение, на сцене площади Баттьяни появился Петер Мадьяр (на фото)

Фото: Denes Erdos / AP

Ночь после выборов

После закрытия избирательных участков в Венгрии началось томительное ожидание результатов подсчета голосов. В Будапеште сторонники премьера Виктора Орбана по традиции разместились внутри «Кита» и в специальной зоне рядом с ним. Так в столице называют большое стеклянное здание причудливой формы на берегу Дуная со стороны Пешта. Оппозиция же сконцентрировалась сразу в трех точках вдоль набережной со стороны Буды с главной площадкой на площади Баттьяни, прямо напротив здания парламента. И по ее приготовлениям было понятно: в «Тисе» намерены праздновать, и праздновать будут шумно. Вдоль набережной растянулись киоски с едой, торговцы с лотков продавали пиво, брецели и венгерские флаги. Рядом выстроили ряды биотуалетов, как делают на фестивалях.

Уже к восьми вечера стало ясно, что все это не зря. Как только начали объявлять итоги голосования, жители столицы потянулись к центру города. Их было так много, что метро оказалось парализовано очередями, а станцию возле площади Баттьяни и вовсе закрыли — выйти на улицу было уже невозможно.

Постепенно перестал ходить и трамвай: теперь по его рельсам люди шли пешком. Весь центр города стал одной огромной колонной, которая разделялась на две у Цепного моста: одна часть людей шла на концерт техно к зданию парламента, другая — через мост к месту сбора «Тисы».

У парламента собралась в основном молодежь: те, кто купил билеты на концерт (организаторы обещали удвоить цену, если победит Орбан), собирались у сцены, остальные усаживались на траве напротив здания парламента. Все пили, веселились, кричали и обнимались. Ко мне подбежал какой-то парень, схватил за руку и радостно крикнул что-то на венгерском. Поняв, что я иностранка, быстро перешел на английский. «Мы это сделали! Ты понимаешь? Мы это сделали!» — крикнул он и побежал дальше. То тут, то там можно было услышать, как молодежь кричит: «Ура, Венгрия!» и «Виктор, домой!» Но гораздо громче кричали на другой стороне Дуная: десятки тысяч людей с того берега порой заглушали даже звуки техно.

Добраться до места сбора оппозиции оказалось непросто. Сначала нужно было пробиться через чудовищную давку на Цепном мосту. Машинам было не легче: движение было парализовано. Но это не смущало ни водителей, ни пешеходов: первые высовывались из окон, сигналили и кричали что-то в толпу, а та одобрительно гудела.

На другой стороне набережной стало немного свободнее — здесь уже можно было идти не только по тротуару, но и по проезжей части и трамвайным рельсам. Воодушевленные люди что-то пели. Я спросила у одного из них, что это. Оказалось, это «Песню Кошута» — знаменитая революционная композиция, которая стала символом венгерской борьбы за независимость в 1848 году. «Я себя ощущаю, наверно, так же, как люди тогда. До сих пор не верится, что режиму конец»,— говорит мне мой собеседник.

«Знаешь, я, наверное, навсегда запомню этот день. Ты, уверен, тоже,— продолжает он и начинает скандировать: — Грязный "Фидес"». К нему присоединяются десятки голосов.

Чем ближе к сцене, тем больше флагов и больше банок с пивом в руках у людей. Иногда можно увидеть и бутылки с шампанским. «Мои дети сейчас в США, и они сказали мне: мама, иди туда, такое нельзя пропускать!» — рассказывает мне 45-летняя Анна, которая приехала сюда на велосипеде. Правда, часть пути его пришлось уже вести рядом. «Меня сейчас настолько переполняют эмоции, кажется, что еще чуть-чуть — и я заплачу»,— говорит она, и на ее глаза действительно наворачиваются слезы. «16 лет под диктатурой, и, наконец, все кончено. Даже не верится, что мы смогли»,— улыбается женщина.

Вскоре после того, как по толпе пронеслась весть о том, что Орбан признал свое поражение, на сцене площади Баттьяни появляется Петер Мадьяр. Он говорит о становлении новой Венгрии и просит президента Тамаша Шуйока и других ставленников Орбана уйти в отставку, а «Фидес» — воздержаться от принятия каких-либо важных решений в последние дни своего пребывания у власти. Произнес он и знаменитый лозунг, ассоциируемый с Россией: «Товарищи, конец!» Затем начались песни и танцы.

Похмельное утро

После того как эмоции улягутся, Венгрию, и прежде всего победителей выборов, ждут нелегкие трудовые будни. По итогам подсчета 98,94% голосов, «Тиса» обеспечивает себе парламентское большинство в 138 из 199 мест. «Фидес» получает лишь 55 мандатов. Еще шесть отойдет праворадикальной партии «Наша Родина». Такой результат позволит «Тисе» проводить свою политику без оглядки на бывшего конкурента. При этом от партии, которой дали такой сильный мандат, будут ожидать не менее сильных решений.

Уже известно, что первой зарубежной поездкой Мадьяра станет визит в Польшу, затем он посетит Австрию и, наконец, Брюссель для переговоров с руководством ЕС, которое ожидает перезагрузки отношений с Венгрией, изрядно пострадавших при Орбане. Предполагается, что лидер «Тисы» попытается разблокировать почти €20 млрд из фондов ЕС, которые были заморожены из-за разногласий Брюсселя и Будапешта по вопросам верховенства права. Взамен новый глава правительства сможет предложить вступление страны в Европейскую прокуратуру и снять вето на выделение €90 млрд финансовой помощи Украине в виде кредита.

При этом существенных изменений ни на украинском, ни на российском направлении с приходом Мадьяра ждать не стоит: и дружба с Киевом, и разрыв с Москвой войдут в противоречие с национальными интересами страны.

Многие позиции Венгрии остаются неизменными: Мадьяр против поставки вооружений Украине и ее вступления в ЕС и одновременно понимает, что резкий отказ от российских энергоносителей станет для страны серьезным ударом. И потому, вероятно, он, как и Орбан, попытается восстановить работу нефтепровода «Дружба». При этом отношения с Россией и Украиной, скорее всего, станут более ровными. На украинском направлении исчезнет фактор личной неприязни между лидерами, а на российском — ореол особых отношений уступит место сдержанной прагматике. При этом лидер «Тисы», в отличие от Орбана, публично возлагал вину за начало украинского конфликта на Россию. Но делал он это, когда был в оппозиции.

Существенным вызовом для будущей администрации Мадьяра станут отношения с США: и президент Дональд Трамп, и вице-президент Джей Ди Вэнс открыто делали ставку на лидера «Фидес». Поиск точек соприкосновения и новых форматов отношений может оказаться болезненным для обеих сторон.

Но главное, чего ждут от Мадьяра его избиратели, это изменений внутри страны. И здесь ему предстоит больший фронт работ. Борьба с коррупцией, восстановление независимости судебной системы, переформатирование рынка СМИ в сторону большей либерализации и в целом стремление ослабить повсеместный государственный контроль потребуют решительных и одновременно продуманных решений. И насколько успешно «Тисе» удастся переформатировать закостеневшую за 16 лет систему, всем еще только предстоит узнать.

Вероника Вишнякова, Будапешт