Погрузка зерна на сети АО «РЖД» в Алтайском крае выросла на треть

В первом квартале 2026 года погрузка зерна на сети АО «РЖД» в Алтайском крае достигла 925 тыс. т. Это на треть больше, чем за первые три месяца 2025-го, отметили в правительстве региона.

«В объеме погруженных зерновых культур наибольшую долю составляет пшеница. Также грузоотправители предъявляли к перевозке ячмень, семена масличных культур и другие зерновые»,— говорится в сообщении на официальном сайте края.

Общий объем погрузки на железной дороге в Алтайском крае в первом квартале составил 3,6 млн т. Таким образом, на зерно пришлось 25,7%.

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2025 году в Алтайском крае было собрано около 10 млн т зерна и маслосемян.

