В Алтайском крае аграрии собрали рекордный урожай зерновых

Сбор зерна и маслосемян в Алтайском крае превысил 9,8 млн т в первоначальном весе, сообщил глава региона Виктор Томенко. Уборочная кампания близится к завершению. По итогам года ожидается один из самых крупных урожаев, считает губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В этом сезоне в нашем Алтайском крае уже собрано порядка 9,8 млн т зерна и маслосемян в первоначальном весе, согласно оперативным данным. И есть шанс выйти на 10 млн т. Это рекорд. В прошлом году, для сравнения, общий объем составил 8,5 млн т»,— прокомментировал Виктор Томенко.

Ранее в правительстве региона сообщили, что Алтайский край за 10 месяцев 2025 года увеличил объем вывоза зерновых и зернобобовых культур в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными направлениями экспорта стали Китай, Казахстан и Киргизия.

Лолита Белова