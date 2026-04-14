Бывший вице-президент «Вымпелкома» перешел в Aspring Capital

Ренат Насретдинов, который ранее занимал должность вице-президента «Вымпелкома», стал партнером в инвестиционно-банковской группе Aspring Capital, рассказали «Ъ» в группе. В «Вымпелкоме» Ренат Насретдинов курировал направления корпоративного развития, стратегии и M&A, а среди ключевых проектов с его участием — продажа башенной компании «Вымпелкома» компании «Сервис-Телеком», выкуп ПАО «Вымпелком» у VEON и другие, добавили в группе.

«Сегодня сегмент TMT входит в фазу сложных трансформационных сделок: ключевая ценность смещается в синергию, контроль над инфраструктурой, данными и клиентским интерфейсом. Следующая волна M&A будет направлена не столько на масштабирование, сколько на трансформацию бизнес-моделей и подготовку компаний к новому технологическому циклу, включая AI и облачные решения»,— приводит пресс-служба слова Насретдинова.

Aspring Capital основана в 2013 году. К июню 2025 года количество сделок, в совершении которых команда помогла клиентам, приблизилось к 50, а их совокупный объем превысил $10 млрд.

