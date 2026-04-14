Колумбия усыпит 80 «кокаиновых бегемотов» Пабло Эскобара

Власти Колумбии одобрили план эвтаназии 80 бегемотов, посчитав их опасным инвазивным видом, который угрожает местной природе, сообщили Reuters и The Guardian. Первых четырех бегемотов завезли в страну в 1980-е для личного зоопарка наркобарона Пабло Эскобара. Из-за этого животных называют «кокаиновыми бегемотами». После убийства Эскобара в 1993 году они оказались в живой природе, где их популяция стала активно расти.

По словам министра экологии Колумбии Ирен Велес, сейчас в стране около 200 бегемотов. Они живут в регионе реки Магдалена. Госпожа Велес отметила, что, так как у них нет естественных врагов и они активно размножаются, к 2035 году их численность может достичь тысячи особей. По ее словам, план, предусматривающий эвтаназию 80 животных и другие меры по ограничению численности животных, будет реализован во втором полугодии 2026-го и обойдется в $2 млн.

Зоозащитники критикуют план эвтаназии бегемотов и призывают к более гуманным методам борьбы с ними, например, переселению части в зоопарки и стерилизации. Власти Колумбии указывают на то, что подобные методы уже пробовали применять, однако они оказались сложными в исполнении и недостаточно эффективными.

Яна Рождественская

10 богатейших наркобаронов

Пабло Эскобар — один из самых известных наркоторговцев в мире. Состояние колумбийца на момент убийства его полицией в 1993 году оценивалось властями в $30 млрд. Эскобар был заказчиком ряда громких терактов. 27 ноября 1989 года его люди заложили бомбу в пассажирский Boeing 727 колумбийской авиакомпании «Avianca», погибли 110 человек. При этом он занимался благотворительностью, Эскобара даже называли «Робин Гудом» от наркобизнеса. На его похороны пришли 25 тыс. человек. О жизни Эскобара снято несколько фильмов, последним стал сериал «Нарко»

Амандо Карилло Фуентес был известен как «Покоритель небес», потому что содержал парк самолетов для перевозки наркотиков. Мексиканский преступник умер в 1997 году из-за неудачной операции по изменению внешности. На момент смерти, по данным американских СМИ, он мог обладать состоянием в $25 млрд

Индийский наркобарон Дауд Ибрагим Каскар в настоящее время является одним из самых разыскиваемых преступников в мире. Его состояние Forbes оценивает в $6,7 млрд. В 2003 году правительства Индии и США назвали его международным террористом за участие во взрывах в Бомбее в 1993 году и объявили о вознаграждении в $25 млн за его поимку. Его преступная группа D-Company работает в Индии, Южной Азии, Африке, Великобритании, Западной Европе и на Ближнем Востоке. В 1980-х и 1990-х он также контролировал ряд болливудских киностудий

Кхун Са являлся лидером оппозиции Бирмы (ныне — Мьянма), а также занимался контрабандой опиума, за что получил звание «Короля опиума». Его личная армия из 800 человек участвовала в нескольких конфликтах с правительством Бирмы, он боролся за автономию области Шан. В 1996 году наркобарон сдался властям и прожил под арестом до своей смерти в 2007 году. Его состояние журналисты оценивали в $5 млрд

Хосе Гонсало Родригес Гача — наркобарон, известный также по прозвищу Мексиканец. В юности работал наемным убийцей, затем создал одну из крупнейших лабораторий для производства и упаковки кокаина под названием Tranquilandia, в которой на момент обнаружения полицией было свыше 13 тонн кокаина. В 1988 году был включен в список миллиардеров журнала Forbes, его состояние оценивалось в $5 млрд. Был убит полицией в 1989-м

Колумбийский наркобарон Хорхе Луис Очоа Васкес был одним из членов Медельинского кокаинового картеля. Его личное состояние в 1987 году Forbes оценивал в $3 млрд, а вместе с братьями — до $6 млрд. В 1984 году они сделали заявление, что за каждую экстрадицию из страны они будут убивать 10 колумбийских судей. Скончался от инфаркта 25 июля 2013 года

Колумбиец Карлос Ледер был соучредителем Медельинского кокаинового картеля с состоянием до $2,7 млрд (оценка СМИ). Управлял транспортной сетью кокаина на Багамских островах. Основал национальное латинское движение за уничтожение договора об экстрадиции между Колумбией и США, в 1984 году заказал убийство министра юстиции Колумбии. Был арестован в 1987 году и выдан США, где осужден на пожизненное заключение

Колумбийцы Хильберто Родригес Орехуэла (на фото) и его брат Мигель вместе организовали картель Кали. Некоторое время картель был ответственен за поставку свыше 80% кокаина в США и 90% — в страны Европы. Гильберто был арестован в 1995 году, когда колумбийская национальная полиция совершила налет на его дом. У него конфисковали имущества на $2,1 млрд

Колумбийка Грисельда Бланко, по оценкам СМИ, заработала свыше $2 млрд на контрабанде кокаина из Колумбии в США. Была членом Медельинского картеля. Считается, что она также торговала людьми и организовала 200 убийств. Была арестована в США в 1985 году, однако благодаря адвокатам была депортирована в Колумбию и освобождена в 2004 году. В 2012 году была застрелена неизвестным

Хоакин Гусман Лоэра, известный также под именем Эль Чапо (Коротышка) — мексиканский наркобарон, занимавшийся контрабандой наркотиков в США и Европу. Был известен своей жестокостью, убивал задержавших поставки перевозчиков на месте. В 2009 году журнал Forbes оценивал его состояние в $1 млрд. Коротышка несколько раз бежал из-под стражи, в 2016 году был вновь арестован и приговорен к пожизненному заключению

