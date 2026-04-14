Колумбия усыпит 80 «кокаиновых бегемотов» Пабло Эскобара

Власти Колумбии одобрили план эвтаназии 80 бегемотов, посчитав их опасным инвазивным видом, который угрожает местной природе, сообщили Reuters и The Guardian. Первых четырех бегемотов завезли в страну в 1980-е для личного зоопарка наркобарона Пабло Эскобара. Из-за этого животных называют «кокаиновыми бегемотами». После убийства Эскобара в 1993 году они оказались в живой природе, где их популяция стала активно расти.

Пабло Эскобар (слева)

Фото: AP

По словам министра экологии Колумбии Ирен Велес, сейчас в стране около 200 бегемотов. Они живут в регионе реки Магдалена. Госпожа Велес отметила, что, так как у них нет естественных врагов и они активно размножаются, к 2035 году их численность может достичь тысячи особей. По ее словам, план, предусматривающий эвтаназию 80 животных и другие меры по ограничению численности животных, будет реализован во втором полугодии 2026-го и обойдется в $2 млн.

Зоозащитники критикуют план эвтаназии бегемотов и призывают к более гуманным методам борьбы с ними, например, переселению части в зоопарки и стерилизации. Власти Колумбии указывают на то, что подобные методы уже пробовали применять, однако они оказались сложными в исполнении и недостаточно эффективными.

Яна Рождественская