Четырбок заявил, что нудистов на пляже могут оштрафовать

Появление в обнаженном виде на побережье Финского залива может квалифицироваться как мелкое хулиганство. Об этом рассказал депутат ЗакСа Денис Четырбок в эфире радио «Комсомольская правда».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Депутат Закса Денис Четырбок считает, что нудисты в Петербурге совершают мелкое хулиганство

«Мой совет — не ходите туда. Это то же самое, что заходить в темную подворотню, где стоит сомнительная компания»,— отметил Четырбок.

По словам парламентария, указанная территория не имеет официального статуса нудистского пляжа и является общественным пространством.

Кирилл Конторщиков