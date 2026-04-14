За год ипотечный портфель на Кубани вырос на 13,2%

Объем ипотечного кредитного портфеля в Краснодарском крае по состоянию на 1 марта 2026 года составил 946,5 млрд руб. Об этом сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на заместителя начальника экономического управления Южного главного управления Банка России Петра Воронина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

За год показатель увеличился на 110,2 млрд руб., что соответствует росту на 13,2%. При этом темпы прироста в 2025 году были несколько ниже — на уровне 12,6% по сравнению с предыдущим периодом. Ускорение динамики было зафиксировано в конце прошлого года, начиная с декабря.

Как отмечается, значительное влияние на рост ипотечного кредитования оказал разовый фактор, связанный с изменением условий программы «Семейная ипотека». С 1 февраля 2026 года вступило в силу ограничение, согласно которому на одну семью может быть оформлен только один такой кредит. Ожидание этих изменений привело к повышенной активности заемщиков в предшествующий период.

По оценке Банка России, в 2026 году рынок ипотечного кредитования в целом по стране продолжит расти, однако более умеренными темпами. Прогнозируется увеличение показателя в диапазоне от 6 до 11%.

В Южном федеральном округе совокупный объем ипотечного портфеля на начало марта текущего года достиг 2 трлн руб. За год он увеличился на 14,8%, прибавив к уровню прошлого года, который составлял 1,8 трлн руб.

Ранее сообщалось, что Краснодарский край занял лидирующую позицию по объемам выданных ипотечных кредитов среди регионов юга России по итогам января—февраля 2026 года. Объем выданной ипотеки в регионе превысил 28 млрд руб. На втором месте находится Ростовская область с показателем более 16 млрд руб., далее следуют Ставропольский край с объемом свыше 7 млрд руб., Республика Адыгея с 1,7 млрд руб. и Республика Дагестан с 1,6 млрд руб.

Мария Удовик