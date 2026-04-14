В Воронеже не менее 93 жилых объектов пострадали за год от атак БПЛА

Управление ЖКХ администрации Воронежа по итогам 2025 года обеспечило проведение аварийно-восстановительных работ по 93 жилым объектам, пострадавшим после падения БПЛА. Об этом 13 апреля на планерке в мэрии сообщила руководитель управления Алла Макеева. О каком количестве квартир и скольких жилых домах конкретно идет речь, госпожа Макеева не детализировала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сегодня, 14 апреля, около 1:20 на территории Воронежской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА прозвучала в Острогожском районе около 3:30, а в областном центре — около 6:50. Жители Воронежа слышали громкие хлопки. Губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале рассказал, что «ночью и утром дежурными силами ПВО в одном городе и трех районах области были обнаружены и уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов». По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

«Ъ-Черноземье» сегодня также сообщил, что под удар беспилотников попал город Елец в Липецкой области. В доме на улице Черокманова погибла женщина. Пострадали еще пять человек. Один пациент находится в тяжелом состоянии. Обломками дронов повреждено остекление в нескольких жилых домах.

Денис Данилов