Общегородской субботник пройдет в Нижнем Новгороде 18 апреля

В Нижнем Новгороде 18 апреля пройдет общегородской субботник, сообщил мэр Юрий Шалабаев в своих соцсетях. Благоустройство затронет все районы, включая Кстовский.

«Погода на этой неделе показывает устойчивый плюс, снега уже как не бывало, газоны практически сухие. Самое время провести общегородской субботник!» — написал господин Шалабаев.

Наводить порядок сотрудники городских служб и присоединившиеся жители будут на 47 общественных пространствах, в семи парках и зонах отдыха, во дворах, на территориях предприятий, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта.

В прошлом году участие в общегородском субботнике приняли 30,5 тыс. жителей. В этом году мэрия ожидает, что к уборке присоединятся более 20 тыс. нижегородцев.

«Если придет больше — супер! Я тоже собираюсь, как и всегда. Все желающие могут обратиться в районы, ДУКи, к руководителям своих предприятий за инвентарем», — добавил мэр.

Как писал «Ъ-Приволжье», 5 апреля в Нижнем Новгороде начался месячник по благоустройству. За 10 дней, по словам Юрия Шалабаева, в нем поучаствовали почти 15,5 тыс. жителей. В городе собрали более 9 тыс. куб. м мусора, ликвидировали девять свалок, отремонтировали 23 детских и спортивных площадки и выполнили ямочный ремонт почти на 2 тыс. кв. м дорог.

Елена Ковалева