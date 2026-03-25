Месячник по благоустройству начнется в Нижнем Новгороде 5 апреля

В Нижнем Новгороде в общегородском субботнике весной текущего года могут принять участие до 20 тыс. жителей. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев по итогам совещания с главами районов, директорами профильных департаментов и руководителями муниципальных дорожных предприятий. В администрации города напомнили, что субботник станет частью месячника по благоустройству, который пройдет в Нижнем Новгороде с 5 апреля по 15 мая.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на субботнике

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на субботнике

По словам главы города, за время месячника будут предприняты основные усилия по приведению города в порядок, дальше дорожники выйдут на регулярные темпы уборки города. Дата общегородского субботника будет определена позднее. Пока в мэрии рассчитывают провести субботник после Пасхи, которая в 2026 году будет отмечаться 12 апреля.

Глава города напомнил, что минувшая зима стала одной из самых снежных за всю историю метеонаблюдений. По его словам, дорожные предприятия уже переоснастили практически всю технику на летний вариант. Рабочие начинают зачищать придорожную полосу, тротуары, с оттаявшей части газонов убирают мусор, проводят ямочный ремонт дорожного полотна.

«Ждем, когда начнут работать заводы по производству асфальта, ориентировочно это апрель. После этого приступим к полноценному карточному ремонту, будем наращивать темпы ремонта дорожной инфраструктуры»,— сообщил господин Шалабаев.

Андрей Репин