Тамбовский ТЦ «Студенец» на продаже подешевел на 34% до 319 млн рублей

Собственник четырехэтажного торгового центра «Студенец» на улице Советской в Тамбове снизил цену до 319 млн руб., что на 166 млн руб., или примерно на 34%, ниже первоначальной. Информация появилась на «Авито». В марте 2024 года объект впервые выставили на продажу за 485 млн руб.

Торговый центр принадлежит экс-депутату тамбовской городской думы Антону Семибратову. Здание было введено в эксплуатацию в 2018 году. Его совокупная площадь составляет 8,7 тыс. кв. м, арендопригодная — 5,3 тыс. кв. м. В торговом центре две входные группы: со стороны улицы Советской и со стороны парковки площадью 2,17 тыс. кв. м. Также в нем есть три лифта.

На данный момент помещения в ТЦ арендуют магазины «Чижик», Fix Price, а также Burger King, кофейня, кинотеатр «Студенец синема», бильярдный клуб, танцевальная студия и несколько салонов красоты.

В сентябре 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что господин Семибратов также выставил на продажу другой строящийся ТЦ на набережной Цны в Тамбове за 161 млн руб. Объект планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2026 года.

Мария Свиридова