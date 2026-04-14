Курс доллара на Forex опустился ниже 75 руб. впервые с 30 января

Курс доллара на валютном рынке Forex, по данным на 11:47 мск, составил 74,78 руб. (-1,67%). Последний раз американская валюта опускалась ниже 75 руб. 30 января 2026 года.

К 12:07 мск доллар замедлил падение на уровне 74,9 руб. — на 1,5% ниже показателя прошлого дня. В то же время курс евро на Forex снижался на 0,23% — до 89,2 руб.

Накануне внебиржевой курс доллара опускался ниже 76 руб. — минимума с 2 января. За неделю американская валюта подешевела на 4,8 руб. (5,9%) и на 10,7 руб. (12,3%) относительно максимального показателя этого года от 19 марта. Одновременно с долларом дешевеет евро. За неделю курс валюты снизился на 3,4 руб. (3,7%).

