Нефтью униженный

Внебиржевой курс доллара впервые с начала февраля опустился ниже уровня 76 руб./$. Сильным позициям рубля способствует увеличение предложения валюты со стороны экспортеров из-за роста цен на нефть в марте текущего года. Объем продаж валюты в апреле может вырасти до $5–8 млрд, а в мае достичь $10 млрд. В результате при сохранении высоких цен на нефть курс доллара уйдет ниже 75 руб./$, к уровням трехлетней давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

13 апреля внебиржевой курс доллара опустился ниже уровня 76 руб./$. Согласно данным «МФД Инфоцентр», курс американской валюты достигал отметки 75,88 руб./$ — минимума с 2 февраля, также этот показатель на 1,2 руб. ниже значений закрытия пятницы. Даже с учетом того, что удержаться на локальном минимуме не удалось и курс вернулся к 76,2 руб./$, этот показатель на закрытии остался на двухмесячном минимуме. За неделю американская валюта подешевела на 4,8 руб. (5,9%) и на 10,7 руб. (12,3%) относительно максимума этого года, установленного 19 марта.

Рубль укрепил позиции и относительно других ведущих валют. Внебиржевой курс евро опустился до 89,2 руб./€, потеряв за день 1,2 руб. (1,3%) и откатившись до минимума с 26 января. Полуторамесячный минимум обновил биржевой курс юаня, снизившийся на 8 коп. (0,7%), до 11,16 руб./CNY. За неделю евро подешевел на 3,4 руб. (3,7%), а с локального максимума в марте — на 10,8 руб. (11,23%). Китайская валюта снизилась на 34 коп. (3%) за неделю и на 1,5 руб. (11,8%) за четыре недели.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Курс доллара США к рублю i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Вышла публикация “Ъ” по теме Данные: ЦБ РФ / по теме

Игра на укрепление рубля активизировалась в ожидании притока экспортной выручки от продажи нефти, стоимость которой выросла в минувшем месяце почти в два раза. По данным Минэкономразвития, средняя стоимость Urals достигла $77 за баррель. По оценке главного экономиста Газпромбанка Павла Бирюкова, продажи экспортерами могут возрасти в апреле на $2–5 млрд из-за отложенного эффекта от роста экспортных цен на нефть. Кроме того, рост налоговых выплат экспортерами в апреле до 0,7–0,9 трлн руб. (после 0,6 трлн руб. в марте) также может способствовать увеличению предложения валюты. В пользу начавшихся продаж валютной выручки, по мнению господина Бирюкова, говорит снижение юаневых ставок на денежном рынке ниже 1% годовых.

Росту предложения валюты со стороны экспортеров будут способствовать и предстоящие дивидендные выплаты ряда крупных эмитентов, считает стратег по валюте и процентным ставкам Альфа-банка Никита Еуров. В частности, в начале мая НОВАТЭК и ЛУКОЙЛ направят на выплаты акционерам в общей сложности почти 420 млрд руб. Для этого компании продают валюту больше обычного.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Нефть Brent i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Вышла публикация “Ъ” по теме Данные: Investing.com / по теме

При этом спрос на валюту со стороны остальных участников рынка остается низким. По оценке Павла Бирюкова, в связи с сезонными факторами спрос на валюту со стороны импортеров может сократиться по итогам апреля на $0,5–1,5 млрд. Избирательный интерес к валюте отмечается со стороны населения. Как отмечает руководитель департамента клиентских операций на финансовых рынках Совкомбанка Филипп Аграчев, на доллар и евро спрос сдержанный, что во многом связано с общим укреплением рубля. Однако эксперт отмечает увеличение интереса к юаню в связи с началом туристического сезона и активизацией поездок в азиатском направлении.

Эффект усиливает спекулятивная активность частных инвесторов, о чем говорит динамика их нетто-позиций по валютным фьючерсам. По данным Московской биржи, объем чистой длинной позиции физлиц по юаневым фьючерсам снизился с 3,5 млн контрактов в конце марта до 600–800 тыс. контрактов на текущий момент. «Участники рынка продают валюту и закрывают длинные позиции по валютным фьючерсам, поскольку рыночные ожидания по курсу смещаются в сторону крепкого рубля из-за дорогой нефти и приостановки Минфином операций на валютном рынке»,— отмечает Никита Еуров.

В таких условиях участники рынка не исключают дальнейшего снижения курсов иностранных валют, что также будет зависеть от продолжительности конфликта на Ближнем Востоке. По оценке Никиты Еурова, нетто-продажи валюты крупнейшими экспортерами могут вырасти до $10 млрд в мае, а в июне даже превысить этот уровень при сохранении высоких цен на нефть. «Если Минфин не возобновит валютные операции раньше объявленного срока, курс доллара может временно опуститься ниже 75 руб./$»,— оценивает эксперт.

Виталий Гайдаев