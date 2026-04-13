Нефтью униженный
Продажи валютной выручки довели курс доллара до 76 руб./$
Внебиржевой курс доллара впервые с начала февраля опустился ниже уровня 76 руб./$. Сильным позициям рубля способствует увеличение предложения валюты со стороны экспортеров из-за роста цен на нефть в марте текущего года. Объем продаж валюты в апреле может вырасти до $5–8 млрд, а в мае достичь $10 млрд. В результате при сохранении высоких цен на нефть курс доллара уйдет ниже 75 руб./$, к уровням трехлетней давности.
13 апреля внебиржевой курс доллара опустился ниже уровня 76 руб./$. Согласно данным «МФД Инфоцентр», курс американской валюты достигал отметки 75,88 руб./$ — минимума с 2 февраля, также этот показатель на 1,2 руб. ниже значений закрытия пятницы. Даже с учетом того, что удержаться на локальном минимуме не удалось и курс вернулся к 76,2 руб./$, этот показатель на закрытии остался на двухмесячном минимуме. За неделю американская валюта подешевела на 4,8 руб. (5,9%) и на 10,7 руб. (12,3%) относительно максимума этого года, установленного 19 марта.
Рубль укрепил позиции и относительно других ведущих валют. Внебиржевой курс евро опустился до 89,2 руб./€, потеряв за день 1,2 руб. (1,3%) и откатившись до минимума с 26 января. Полуторамесячный минимум обновил биржевой курс юаня, снизившийся на 8 коп. (0,7%), до 11,16 руб./CNY. За неделю евро подешевел на 3,4 руб. (3,7%), а с локального максимума в марте — на 10,8 руб. (11,23%). Китайская валюта снизилась на 34 коп. (3%) за неделю и на 1,5 руб. (11,8%) за четыре недели.
Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов.
Курс доллара США к рублю
Игра на укрепление рубля активизировалась в ожидании притока экспортной выручки от продажи нефти, стоимость которой выросла в минувшем месяце почти в два раза. По данным Минэкономразвития, средняя стоимость Urals достигла $77 за баррель. По оценке главного экономиста Газпромбанка Павла Бирюкова, продажи экспортерами могут возрасти в апреле на $2–5 млрд из-за отложенного эффекта от роста экспортных цен на нефть. Кроме того, рост налоговых выплат экспортерами в апреле до 0,7–0,9 трлн руб. (после 0,6 трлн руб. в марте) также может способствовать увеличению предложения валюты. В пользу начавшихся продаж валютной выручки, по мнению господина Бирюкова, говорит снижение юаневых ставок на денежном рынке ниже 1% годовых.
Росту предложения валюты со стороны экспортеров будут способствовать и предстоящие дивидендные выплаты ряда крупных эмитентов, считает стратег по валюте и процентным ставкам Альфа-банка Никита Еуров. В частности, в начале мая НОВАТЭК и ЛУКОЙЛ направят на выплаты акционерам в общей сложности почти 420 млрд руб. Для этого компании продают валюту больше обычного.
Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов.
Нефть Brent
При этом спрос на валюту со стороны остальных участников рынка остается низким. По оценке Павла Бирюкова, в связи с сезонными факторами спрос на валюту со стороны импортеров может сократиться по итогам апреля на $0,5–1,5 млрд. Избирательный интерес к валюте отмечается со стороны населения. Как отмечает руководитель департамента клиентских операций на финансовых рынках Совкомбанка Филипп Аграчев, на доллар и евро спрос сдержанный, что во многом связано с общим укреплением рубля. Однако эксперт отмечает увеличение интереса к юаню в связи с началом туристического сезона и активизацией поездок в азиатском направлении.
Эффект усиливает спекулятивная активность частных инвесторов, о чем говорит динамика их нетто-позиций по валютным фьючерсам. По данным Московской биржи, объем чистой длинной позиции физлиц по юаневым фьючерсам снизился с 3,5 млн контрактов в конце марта до 600–800 тыс. контрактов на текущий момент. «Участники рынка продают валюту и закрывают длинные позиции по валютным фьючерсам, поскольку рыночные ожидания по курсу смещаются в сторону крепкого рубля из-за дорогой нефти и приостановки Минфином операций на валютном рынке»,— отмечает Никита Еуров.
В таких условиях участники рынка не исключают дальнейшего снижения курсов иностранных валют, что также будет зависеть от продолжительности конфликта на Ближнем Востоке. По оценке Никиты Еурова, нетто-продажи валюты крупнейшими экспортерами могут вырасти до $10 млрд в мае, а в июне даже превысить этот уровень при сохранении высоких цен на нефть. «Если Минфин не возобновит валютные операции раньше объявленного срока, курс доллара может временно опуститься ниже 75 руб./$»,— оценивает эксперт.