Подросток устроил стрельбу и взял заложников в школе на юге Турции

В городе Сиверек провинции Шанлыурфа на юге Турции вооруженный человек устроил стрельбу в школе. По данным Sabah, пострадали не менее 18 человек. Из них 12 — студенты, двое — преподаватели и еще двое — прочие «гражданские лица».

ЧП случилось в Анатолийской профессионально-технической средней школе. Нападавший — предположительно, бывший учащийся этого учебного заведения, пишет сайт mebpersonel.com, специализирующийся на новостях сферы образования. По данным Milliyet, преступнику 17 лет, он вооружен дробовиком.

Район был оцеплен полицией. СМИ сообщили, что он мог взять в заложники несколько человек. Sabah пишет, что к настоящему моменту преступник «нейтрализован» — предположительно, речь идет о задержании.