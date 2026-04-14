Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Джонатан Куик провел последний матч в НХЛ

Американский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатан Куик объявил о завершении карьеры. Гостевой матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флорида Пантерс» стал для него последним.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Джонатан Куик отразил 14 бросков. Он был признан первой звездой игрового дня. Российский вратарь «Флориды» Даниил Тарасов сделал 24 спасения.

Джонатану Куику 40 лет. Он дважды выигрывал Кубок Стэнли вместе с «Лос-Анджелес Кингс» (2012, 2014), а также становился обладателем трофея в составе «Вегас Голден Найтс» (2023). В 2012 году американец был признан самым ценным игроком play-off НХЛ. Также Джонатан Куик является серебряным призером Олимпийских игр 2010 года.

«Нью-Йорк Рейнджерс» с 75 очками по итогам 81 матча занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида» располагается на седьмой строке Атлантического дивизиона, набрав 82 очка в 81 встрече. Обе команды не смогли выйти в play-off.

Таисия Орлова