Восемь человек пострадали при обстрелах ВСУ в Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по 15 муниципалитетам Белгородской области не менее 183 беспилотников и 11 боеприпасов. В результате атак пострадали восемь человек. Повреждены 19 жилых домов и 32 транспортных средства. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В селе Ясные Зори Белгородского округа из-за атаки БПЛА пострадали три человека. Один из пострадавших продолжит лечение в областной клинической больнице, два остальных — дома. В населенном пункте от атак беспилотников повреждены «Газель» и легковой автомобиль. В селах Шагаровка и Таврово пострадали по легковому автомобилю, в селе Бессоновка — производственное здание на территории сельхозпредприятия. Всего ВСУ атаковали округ с помощью 52 БПЛА.

В городе Шебекино Шебекинского округа от атак БПЛА пострадали четыре человека. В городской больнице №2 Белгорода им оказали медицинскую помощь. Все пострадавшие продолжат лечение амбулаторно. В городе повреждены три коммерческих, административный и социальный объекты, остекление в многоквартирном и двух частных домах, а также два грузовых и восемь легковых автомобилей. В селе Максимовка пострадали объект торговли и легковой автомобиль, в селе Белянка — частный дом. В селе Новая Таволжанка в частном доме перебита газовая труба. Суммарно округ атаковали 44 дронами.

По Волоконовскому округу выпустили пять беспилотников. На хуторе Гаевка при атаке дрона пострадал мирный житель. Он будет лечиться дома.

Сутками ранее при атаках 99 БПЛА в Белгородской области пострадали три человека: двое мирных жителей и боец подразделения Росгвардии «Орлан».

Кабира Гасанова