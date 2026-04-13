При атаках почти 100 БПЛА в Белгородской области ранены три человека за сутки

Двое мирных жителей и боец подразделения Росгвардии «Орлан» пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область за минувшие сутки. Со стороны Украины по региону выпустили как минимум 13 боеприпасов и 99 беспилотников. Разрушения получили девять частных домов и пять машин. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Грайвороне из-за детонации дрона пострадала женщина. Она самостоятельно обратилась в медучреждение, продолжит лечение в стационаре. На месте атаки повреждены два частных дома, надворная постройка и линия электропередачи. Также при отражении удара БПЛА был ранен боец «Орлана». Он находится в больнице. Всего округ атаковали с помощью 28 беспилотников, десять из которых были сбиты. Повреждения получили четыре частных дома и один автомобиль.

Третий пострадавший установлен в Белгородском округе, который подвергся атакам 16 БПЛА. На участке автодороги Ясные Зори — Октябрьский в результате удара дрона по машине пострадал мужчина. Он продолжит лечение амбулаторно. Автомобиль поврежден. Всего в округе получили разрушения два частных дома, одно транспортное средство, а также помещение одного предприятия и оборудование другого.

Сутками ранее при атаках ВСУ в Белгородской области два человека погибли и девять были ранены. Разрушения получили 35 жилых помещений и 38 транспортных средств.

