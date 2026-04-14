Альфа-банк подаст заявление о банкротстве бывшего актива Petropavlovsk на Ямале

Альфа-банк планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Ямалзолото», входившего в портфель золотодобытчика Petropavlovsk. Это следует из сообщений в реестре юридически значимых сведений, с которыми ознакомился «Ъ». В 2025 году кредиторская задолженность компании выросла на 10,5% год к году, до 823,9 млн руб.

«Ямалзолоту» принадлежат лицензии на месторождения Новогоднее-Монто и Петропавловское на Ямале с запасами 57,9 т серебра и 37,3 т золота. 25,9 т из золотых запасов — балансовые. Их разработка эффективна и экономически выгодна. В 2004 году «Ямалзолото» перешло под контроль Peter Hambro Mining (позднее переименованного в Petropavlovsk). В 2023 году владельцем «Ямалзолота» стал Дмитрий Калетынец.

13 марта «Ъ» писал, что «Ямалзолото» выставлено на продажу за 9 млрд руб. Источник «Ъ» пояснял, что актив пытались продать еще два года назад, но заинтересовать покупателей не удалось. Руководитель практики банкротства и корпоративных споров фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова отмечает, что процедура банкротства может усложнить переговоры с инвесторами.

