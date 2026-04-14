WSJ: Саудовская Аравия потребовала от США прекратить блокаду Ормузского пролива

Саудовская Аравия пытается убедить США прекратить блокаду Ормузского пролива и возобновить переговоры с Ираном, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников. По их словам, Эр-Рияд опасается, что блокада может привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке и нарушить судоходство по другим важным морским путям.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд

Фото: Saudi Press Agency / Handout / Reuters Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд

Фото: Saudi Press Agency / Handout / Reuters

По информации собеседников WSJ, Саудовская Аравия предупредила США, что Иран может закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, который имеет «решающее значение» для оставшегося экспорта нефти королевства.

Участок вблизи Баб-эль-Мандебского пролива контролируют йеменские хуситы. По данным арабских источников WSJ, Иран оказывает давление на группировку, чтобы закрыть этот морской коридор. Хуситы могут начать взимать плату за проход судов через пролив, допустили собеседники газеты.

Блокада морского коридора силами США началась 13 апреля. В Центральном командовании США уточняли, что ограничения распространяются на все суда, заходящие в иранские порты или выходящие из них. Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские корабли, которые приблизятся к зоне морской блокады, будут уничтожены.

