Reuters: США и Иран планируют возобновить прямые переговоры на этой неделе

Переговорные делегации США и Ирана снова могут отправиться в столицу Пакистана на этой неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Предполагаемая дата переговоров об урегулировании конфликта пока неизвестна, но, по словам одного из собеседников агентства, «делегации держат свободными дни с пятницы по воскресенье».

Иран уже сообщил правительству Пакистана, посреднику в контактах двух стран, о готовности к следующему раунду переговоров, заявил один из собеседников Reuters. Какой позиции по будущей встрече придерживается Белый дом, пока неясно. По данным CNN, американские чиновники обсуждают потенциальные дату и место встречи, но источник телеканала называл эти разговоры предварительными — на случай, «если текущая ситуация улучшится в ближайшие дни».

До этого журналист The Atlantic Араш Азизи называл другую возможную дату переговоров. По его данным, она может состояться не в период с пятницы по воскресенье, а в четверг, 16 апреля.

Предыдущая встреча делегаций состоялась 11 апреля. Это были переговоры на самом высоком уровне между представителями США и Ирана со времени создания Исламской Республики в 1979 году. По словам президента Дональда Трампа, встреча закончилась провалом. Стороны не договорились о будущем ядерной программы Ирана, не достигли соглашения по вопросу контроля судоходства в Ормузском проливе, говорил американский президент.