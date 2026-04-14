The Atlantic узнал дату второго раунда переговоров США и Ирана

Второй раунд переговоров между США и Ираном пройдет 16 апреля, сообщил журналист The Atlantic Араш Азизи.

«Источник в Тегеране сообщил мне, что следующий раунд прямых переговоров Ирана и США пройдет в Исламабаде в четверг»,— написал журналист в соцсети X. По информации CNN, Соединенные Штаты обсуждают детали возможной встречи до завершения перемирия на следующей неделе.

11 апреля США и Иран провели переговоры при посредничестве Пакистана. Стороны не достигли соглашения. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News говорил, что вопрос о новом раунде переговоров лучше переадресовать Ирану. «Мяч на их стороне»,— добавил он.

