Орловский производитель керамики «Керама Марацци» нарастил прибыль до 5 млрд

По итогам 2025 года выручка орловского ООО «Керама Марацци» (производитель керамической плитки и сантехники Kerama Marazzi, позиционирующий себя как российская компания) составила 25,9 млрд руб., увеличившись на 2,5% по сравнению с 2024 годом (25,3 млрд руб.). Чистая прибыль компании выросла на 6,9%, достигнув 5,1 млрд руб. против 4,8 млрд руб. годом ранее. Это следует из данных бухгалтерской отчетности компании.

Завод по производству керамической плитки и керамогранита Kerama Marazzi

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Завод по производству керамической плитки и керамогранита Kerama Marazzi

Себестоимость продаж за отчетный период увеличилась на 4,2% — с 18,2 млрд руб. в 2024 году до 18,9 млрд руб. в 2025-м. Валовая прибыль снизилась на 1,8% — с 7,1 млрд до почти 7 млрд руб. Прибыль от продаж практически не изменилась и составила 4,7 млрд руб. Коммерческие расходы сократились на 6,2% — с 2 млрд до 1,8 млрд руб., управленческие расходы уменьшились на 0,8% — с 423,9 млн до 420,4 млн руб.

Активы компании за год выросли на 15,6% — с 40,3 млрд руб. в 2024 году до 46,6 млрд руб. в 2025-м. Основные средства снизились на 7,5% — с 12 млрд до 11,1 млрд руб. Запасы сократились на 6,5% — с 13,1 млрд до 12,3 млрд руб. Дебиторская задолженность уменьшилась на 14,2% — с 2,2 млрд до 1,9 млрд руб., тогда как кредиторская выросла на 10,2% — с 2,1 млрд до 2,3 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Керама Марацци» зарегистрировано в Орле в январе 2014 года. Компания специализируется на производстве керамической плитки. Уставный капитал — 192,4 млн руб. Генеральный директор — Игорь Ашихмин. 99,85% долей компании принадлежат нидерландскому Mohawk Marazzi Holding B.V., еще 0,15% долей — орловскому ООО «Керама центр» (в свою очередь, контролируется ООО «Керама Марацци»).

На прошлой неделе стало известно, что орловский завод «Керама Марацци» инвестирует 5 млрд руб. в создание производственного комплекса керамогранита на площадке индустриального парка «Орел».

Арбитражный суд Московской области в конце марта постановил взыскать с ООО «Керама центр» 35,3 млн руб. задолженности в пользу казахстанского товарищества с ограниченной ответственностью «Авентина».

Кабира Гасанова