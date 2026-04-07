Kerama Marazzi инвестирует 5 млрд рублей в производство в ИП «Орел»

Завод «Керама Марацци» (производитель керамической плитки и сантехники Kerama Marazzi, позиционирующий себя как российская компания) реализует проект по созданию производственного комплекса керамогранита на площадке индустриального парка (ИП) «Орел». В 2024-м была запущена первая линия, а запуск второй запланирован к 2029 году. Предполагается, что объем производства вырастет в разы — до 6 млн кв. м готовой продукции в год. Сумма инвестиций составит более 5 млрд руб., сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в мессенджере Max 7 апреля.

«Сейчас это, пожалуй, самое технологичное и современное орловское производство»,— резюмировал господин Клычков.

В середине февраля Андрей Клычков выступил с ежегодным инвестиционным посланием, в котором озвучил задачи и планы для региона на 2026 год, затронул вопросы устойчивости местной экономики и реализации крупных инвестпроектов. Среди прочего господин Клычков сообщил подробности о создании нового промышленного технопарка «Три Точки» и дал поручение готовить дополнительные инвестиционные площадки. Одним из ключевых моментов выступления стал тезис «Власть — для бизнеса».

Денис Данилов