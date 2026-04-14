Гендиректора «Башспирта» собираются выпустить из СИЗО

Сегодня Советский районный суд Уфы рассмотрит ходатайство следователя об изменении меры пресечения генеральному директору АО «Башспирт» Раифу Абдрахимову, сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

В августе 2025 года он был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), а затем помещен в СИЗО. Следователь, указано в релизе, ходатайствовал перед судом об изменении меры пресечения на запрет определенных действий.

Источники «Ъ-Уфа», знакомые с ситуацией, отметили, что данное решение может быть связано с тем, что гендиректор «Башспирта» сотрудничает со следствием: он якобы написал явку с повинной.

Раиф Абдрахимов, гендиректор "Башспирта"

Фото: Дмитрий Колпаков Раиф Абдрахимов, гендиректор "Башспирта"

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа» со ссылкой на СКР, Раиф Абдрахимов, вступив в должность, «не принял мер к расторжению заведомо экономически невыгодных договоров аренды двух нежилых помещений в городе Уфе, являющихся объектами культурного наследия». Ранее эти договоры были заключены прежним гендиректором компании Рауфом Нугумановым «без проведения конкурсных процедур и оценки экономической обоснованности». В результате с августа 2022 по декабрь 2024 года «Башспирт» понес убытки в размере более 103 млн руб., перечисленных арендодателям. В арбитражном суде Башкирии рассматриваются иски о возврате арендных платежей.

По данным Объединенной пресс-службы судов Башкирии, в настоящее время господин Абдрахимов обвиняется в двух эпизодах растраты, организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160), а также в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Олег Вахитов