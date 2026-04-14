Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гендиректора «Башспирта» собираются выпустить из СИЗО

Сегодня Советский районный суд Уфы рассмотрит ходатайство следователя об изменении меры пресечения генеральному директору АО «Башспирт» Раифу Абдрахимову, сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

В августе 2025 года он был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), а затем помещен в СИЗО. Следователь, указано в релизе, ходатайствовал перед судом об изменении меры пресечения на запрет определенных действий.

Источники «Ъ-Уфа», знакомые с ситуацией, отметили, что данное решение может быть связано с тем, что гендиректор «Башспирта» сотрудничает со следствием: он якобы написал явку с повинной.

Раиф Абдрахимов, гендиректор "Башспирта"

Фото: Дмитрий Колпаков

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа» со ссылкой на СКР, Раиф Абдрахимов, вступив в должность, «не принял мер к расторжению заведомо экономически невыгодных договоров аренды двух нежилых помещений в городе Уфе, являющихся объектами культурного наследия». Ранее эти договоры были заключены прежним гендиректором компании Рауфом Нугумановым «без проведения конкурсных процедур и оценки экономической обоснованности». В результате с августа 2022 по декабрь 2024 года «Башспирт» понес убытки в размере более 103 млн руб., перечисленных арендодателям. В арбитражном суде Башкирии рассматриваются иски о возврате арендных платежей.

По данным Объединенной пресс-службы судов Башкирии, в настоящее время господин Абдрахимов обвиняется в двух эпизодах растраты, организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160), а также в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Олег Вахитов