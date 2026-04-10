Арендный старый дом

История вокруг аренды «Башспиртом» (принадлежит республике) исторического здания — дома купцов Бушмариных — на улице Ленина в Уфе получила продолжение. Прокуратура республики пытается признать ничтожными договоры аренды восстановленного памятника и взыскать с его нынешнего и бывшего владельцев более 110 млн руб. По ходатайству истца суд наложил арест на имущество ответчиков в пределах суммы иска.

Дом Бушмариных в Уфе фигурирует в уголовном и арбитражном разбирательствах

Фото: Валерий Шахов, Коммерсантъ Дом Бушмариных в Уфе фигурирует в уголовном и арбитражном разбирательствах

Прокуратура Башкирии оспаривает договоры, связанные с арендой помещений в доме купцов Бушмариных на улице Ленина в Уфе. Ведомство подало в арбитражный суд республики заявление к прошлому и нынешнему владельцам — Анне Бычиной и Альберту Зарипову, а также бывшим арендаторам и субарендаторам: АО «Башспирт», ООО «Торговый дом "Башспирт"», ООО «Артель» и ООО «Райдер кофе».

Как указано в материалах суда, прокуратура просит признать ничтожными договоры и дополнительные соглашения между «Башспиртом», Анной Бычиной и Альбертом Зариповым, а также договоры субаренды «Башспирта» и аффилированного с ним торгового дома, ООО «Трансактивплюс», «Артель» и «Райдер кофе».

Кроме того, прокуратура просит применить последствия недействительности сделок: взыскать с Анны Бычиной 7,4 млн руб., а с Альберта Зарипова — 104 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ», в 2019 году «Башспирт» арендовал трехэтажное здание восстановленного памятника архитектуры у Анны Бычиной. Там на площади около 660 кв. м компания открыла флагманский магазин «Тантана». Как отмечали позднее в СКР, сделка была совершена по завышенной цене — за 177 млн руб. Госпожа Бычина продала объект Альберту Зарипову за 20,6 млн руб., после чего стоимость аренды здания выросла до 203 млн руб. В начале 2024 года госкомпания расторгла договор.

Взаимоотношения «Башспирта» с арендодателями дома Бушмариных стали одним из эпизодов уголовного дела в отношении бывших руководителей компании, возбужденного в феврале 2023 года. Два года спустя Кировский райсуд Уфы признал бывшего директора «Башспирта» Рауфа Нугуманова, экс-директора торгового дома «Башспирт» Алексея Компанченко и предпринимателя Артура Хазигалеева виновными в причинении ущерба компании путем обмана или злоупотребления доверием (п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Рауф Нугуманов и Артур Хазигалеев были приговорены к пяти и четырем годам условно соответственно с испытательным сроком на три и два года. Александр Компанченко — к 4,5 года колонии-поселения. Верховный суд Башкирии сократил срок наказания для господ Хазигалеева и Нугуманова на три месяца, а приговор Александру Компанченко был оставлен без изменений. В конце декабря прошлого года Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговоры и вернул уголовное дело в прокуратуру. Суд первой инстанции пока не рассмотрел материалы повторно. По данным «Ъ», в нем добавился еще один фигурант: бывший генеральный директор уфимского складского комплекса «Сигма» Максим Маргиев. По мнению следствия, «Башспирт» арендовал площади в комплексе по завышенной цене.

6 апреля арбитражный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о наложении обеспечительных мер на имущество Анны Бычиной и Альберта Зарипова в пределах суммы взыскания. Ближайшее судебное заседание назначено на 29 апреля.

Параллельно прокуратура республики пытается признать ничтожным еще один договор аренды «Башспирта» — с ООО «Образовательный центр «Пушкин». В 2020 году госкомпания арендовала у него здание на улице Пушкина под ресторан. Помимо признания договора недействительным ведомство просит взыскать с «Пушкина» 235,6 млн руб. В свою очередь компания пытается отсудить у «Башспирта» более 23 млн руб. Следующее судебное заседание должно состояться 14 апреля.

«Ключевая сложность для истца, на мой взгляд, в том, что одного тезиса о завышенной арендной плате при реальности сделок, когда помещения фактически переданы и использовались, недостаточно для признания их недействительными. Само по себе несоответствие цены ожиданиям одной из сторон не отменяет принцип свободы договора и не свидетельствует о пороке сделки, — отмечает юрист Тимур Якупов. — На стороне ответчиков остаются сильные аргументы в виде реальности исполнения, фактического использования помещений и отсутствия автоматической связи между претензиями к менеджменту компании и недействительностью сделки для внешнего контрагента».

Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев полагает, что результаты судебного процесса будут зависеть от качества доказательной базы прокуратуры. При этом он не исключает, что слабым звеном является срок исковой давности: спорные договоры заключались в 2019-2020 годах. «Прокуратуре придется обосновать причины пропуска этого срока, а с этим суды соглашаются далеко не всегда», — отмечает господин Терентьев.

По мнению эксперта, подобные иски — «тревожный сигнал для рынка». «Если суды начнут устойчиво поддерживать подобные иски, это фактически размоет принцип защиты добросовестного контрагента: любой договор с госпредприятием будет нести в себе скрытый ретроспективный риск — быть аннулированным из-за управленческих решений, о которых партнер не знал и знать не мог»,— пояснил Александр Терентьев.

Булат Баширов