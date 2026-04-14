Red Wings летом запустит рейсы Екатеринбург — Урумчи в Китай

Авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Урумчи — столицу Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Первый вылет запланирован на 1 июля, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Полеты будут осуществляться из аэропорта Кольцово дважды в неделю: по средам в 18:00 и по воскресеньям в 20:50. Обратные рейсы из аэропорта Дивопу состоятся по четвергам в 2:00 и по понедельникам в 4:50 по местному времени. Для маршрута будет использоваться российский самолет SSJ-100, время в пути составит четыре часа.

Урумчи является ключевым транспортным узлом западного Китая на Шелковом пути. Город сочетает торговый потенциал, культурное разнообразие и доступ к природным объектам Тянь-Шаня.

Ирина Пичурина