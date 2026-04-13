Bloomberg: поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай сократятся вдвое

Поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай в ближайшее время могут сократиться почти вдвое, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, объем поставок в мае составит около 20 млн баррелей против апрельского показателя примерно в 40 млн баррелей.

Китай — крупнейший импортер нефти из Саудовской Аравии, отмечает агентство. Сокращение продаж произошло после того, как национальная нефтяная компания королевства Aramco повысила свои цены на топливо до рекордного уровня — на $19,5 за баррель выше регионального базового уровня. На сбыт нефти из Саудовской Аравии влияет закрытие Ормузского пролива из-за конфликта США и Ирана. У страны есть канал сбыта нефти в порту Янбу в Красном море, однако она не сможет перенаправлять туда все поставки, которые раньше проходили через Персидский залив.

Экспортная мощность Янбу составляет около 5 млн баррелей в сутки, притом что до конфликта на Ближнем Востоке Саудовская Аравия поставляла по 7,2 млн баррелей. По данным Bloomberg, азиатским НПЗ через порт на Красном море предлагалась только нефть марки Arab Light.

Переговоры США и Ирана начались в Исламабаде 11 апреля и продлились более половины суток, однако стороны не смогли прийти к соглашению. 12 апреля Дональд Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива американскими силами. После новостей о предстоящей блокаде цены на нефть превысили $100 за баррель.