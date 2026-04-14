Три человека пострадали при атаках ВСУ в Курской области за сутки

В Курской области при атаках ВСУ за минувшие сутки пострадали три человека, в том числе двое сотрудников Беловской центральной райбольницы (ЦРБ). Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

Последствия атаки ВСУ на автомобиль скорой помощи

Около деревни Викторовка Рыльского района дрон атаковал автомобиль. В результате 47-летний мужчина получил множественные слепые осколочные ранения головы, шеи и рук, а также акубаротравму. Вблизи села Песчаное Беловского района под удар ВСУ попал автомобиль скорой помощи — пострадали водитель и электрик ЦРБ. Всех их доставили в Курскую областную больницу.

Также за сутки в результате атак ВСУ был зафиксирован ряд разрушений. Около села Верхняя Груня Кореневского района были повреждены линии электропередачи, в деревне Сухая Рыльского района — объект энергетики. В селе Быканово Обоянского района из-за падения обломков БПЛА посекло крыши двух частных домов. В поселке Колонтаевка Льговского района повреждена летняя кухня у дома.

С 9:00 13 апреля до 7:00 14 апреля над Курской областью сбили не менее 85 беспилотников. Также установлено семь сбросов взрывных устройств с дронов и 17 артиллерийских обстрелов.

На пасхальных выходных при атаках ВСУ на Курскую область также пострадали три человека.

