На пасхальных выходных из-за атак ВСУ в Черноземье два человека погибли и 15 ранены

На выходных 11–12 апреля атакам ВСУ в Черноземье подверглись Белгородская и Курская области, следует из данных Минобороны. Согласно сообщениям глав регионов, в результате погибли два человека, еще 15 получили ранения.

В Белгородской области установлены двое погибших и 12 пострадавших. Разрушения получили 44 жилых помещения и 43 транспортных средства, а также храм, два предприятия, три коммерческих объекта, три линии электропередачи, объект торговли, газовая труба и трактор. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, по региону выпустили не менее 37 боеприпасов и 214 беспилотников.

В Курской области за выходные при атаках ВСУ пострадали мужчина, женщина и ее годовалый ребенок. Все они были доставлены в больницу. На месте удара повреждены три машины и колонка АЗС «Роснефти». Всего регион подвергся ударам 36 беспилотников, также было установлено 15 сбросов взрывных устройств с БПЛА. За сутки разрушения получили частный дом, три машины и две хозпостройки.

С 16:00 11 апреля до конца 12 апреля президент России Владимир Путин объявлял перемирие в честь Пасхи.

