Два курянина пострадали от атаки ВСУ на медицинский автомобиль

В результате атаки БПЛА на медицинский автомобиль в Беловском районе Курской области пострадали работники местной ЦРБ — водитель и электрик. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, 54-летний пострадавший получил минно-взрывную травму, слепые осколочные ранения левого плеча, грудной клетки и спины. У 52-летнего курянина зафиксированы слепые осколочные ранения головы и правой кисти. Им оказали первую помощь, медработников доставляют в Курскую облбольницу.

