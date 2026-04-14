Единственный государственный НПЗ Бангладеш приостановил работу из-за нехватки нефти

Единственный государственный НПЗ Бангладеш Eastern Refinery Limited (ERL) приостановил работу из-за нехватки сырой нефти. Об этом сообщает местное издание The Business Standard со ссылкой на источники и представителей ERL. По их информации, нефтеперерабатывающий завод откроется не раньше мая.

По информации собеседников The Business Standard, завод перестал перерабатывать топливо 12 апреля. Импорт сырой нефти в Бангладеш по-прежнему приостановлен из-за конфликта США и Израиля с Ираном.

Следующая партия нефти ожидается в начале мая, добавили источники издания. Она будет доставлена по альтернативному маршруту в обход Ормузского пролива. Запасов переработанного топлива в Бангладеш на данный момент достаточно, считают в ERL.

Обычно ERL перерабатывает около 4,5 тыс. т сырой нефти в день. После начала конфликта объем производства уменьшился примерно до 3,5 тыс. т в день. К 4 марта запасы топлива сократились до 2 тыс. т. Представитель ERL рассказал, что из-за нехватки нефти начали использовать «мертвые запасы» с примесями и отходами, которые могут засорить насосы и повредить оборудование.

Ситуация с мировыми поставками нефти была затруднена из-за ограничения судоходства в Ормузском проливе после начала конфликта США и Израиля с Ираном. Сначала проход судов по маршруту блокировал Иран, с 13 апреля началась морская блокада американскими силами. США утверждают, что ограничения распространяются только на суда, заходящие в иранские порты или выходящие из них.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тегеран поместили в карантин».