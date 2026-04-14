В Новосибирской области до конца апреля планируют снять карантин по пастереллезу

В Новосибирской области к 1 мая планируют отменить карантинные меры, введенные из-за массового заболевания домашнего скота. Об этом сообщил начальник управления ветеринарии региона Алексей Магеров. Некоторые районы области будут освобождены от этих ограничений еще раньше, сказал он.

«В частности, сегодня мы на совещании обсуждали, они (районы.— "Ъ") постараются на этой неделе все мероприятия завершить — уже к концу этой недели, в начале следующей. Где-то идут задержки, в том числе в районах, где крупные хозяйства»,— сказал господин Магеров в областном Заксобрании (цитата по «Интерфаксу»).

В области вводили режим ЧС из-за вспышек заболеваний. Власти сообщали, что в регионе выявлен пастереллез и бешенство. Животные из очагов заражения пастереллезом изымались и забивались. Вспышки болезней затронули и несколько других регионов России, в числе которых Омская и Томская области, Алтайский край и Республика Алтай. Изъятие или уничтожение коснулись 87,5–90,5 тыс. животных в Сибири, сообщали в центре «Аналитика. Бизнес. Право». Аналитики оценили потери фермеров в 1,59 млрд рублей.

