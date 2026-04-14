ЗАЭС восстановила внешнее электроснабжение

Специалисты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и представители сетевой организации восстановили электроснабжение ядерного объекта. Энергия идет по высоковольтной линии 330 кВ «Ферросплавная-1», сообщила пресс-служба станции.

Технологические процессы на объекты стабильны, нарушения пределов и условий безопасности отсутствуют. Радиационный фон на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения соответствует естественным природным значениям, сообщили в ЗАЭС.

Отключение высоковольтной линии электропередачи произошло вчера утром «в результате действия автоматической защиты». Атомная станция работала от дизельных генераторов. Директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина сообщила «РИА Новости», что сейчас специалисты выясняют причины отключения.

Атомным электростанциям нужны резервные источники энергии для охлаждения, отвода тепла, которое выделяют остановленные реакторы, а также для управления разными системами — например, освещения, связи, вентиляции. Основная линия питания «Днепровская» остается отключенной с 24 марта. Все блоки ЗАЭС остановлены с сентября 2022 года.