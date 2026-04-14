На Запорожской АЭС отключено внешнее электроснабжение

Внешнее электроснабжение отключено на Запорожской АЭС. Атомная станция перешла на питание от дизельных генераторов.

«В результате действия автоматической защиты произошло отключение высоковольтной линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1". Линия "Днепровская" остается отключенной с 24 марта 2026 года»,— сообщила пресс-служба ЗАЭС в Telegram-канале. Там уточнили, что все дизельные генераторы штатно запущены и работают в нормальном режиме.

Технологические системы Запорожской АЭС находятся в безопасном состоянии. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Радиационный фон находится в норме.