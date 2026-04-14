Число подтопленных территорий в Удмуртии сократилось на 20 участков за сутки

151 придомовая территория остается подтопленной в Удмуртии на утро 14 апреля, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. За сутки количество подтопленных участков уменьшилось на 20.

В Глазовском районе остаются подтоплены 70 приусадебных участков в СНТ «Восход». Количество задетых паводком участков в поселке Кизнер за сутки уменьшилось до 30 до 10. В селе Яган Малопургинского района - 39 участков. Поселок Ува – 12 участков, в селе Нылга – 6 участков, поселок Балезино – 12 придомовых территорий.

В деревне Гуляево в Вавожском районе за сутки подтопило два приусадебных участка частных домов. Уровень перелива воды над низководным мостом составляет 395 см. Уровень воды над участком дороги Полом–Поломское в Кезском районе спал с 90 до 70 см.

Паводок в Удмуртии начался 30 марта. В пяти районах идет вакцинация жителей подтапливаемых зон от гепатита А. По данным Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая обстановка остается благополучной. Из-за транспортной изоляции Гуляево СУ СКР по Удмуртии завело уголовное дело о халатности (ст. 293 УК). На севере Глазова эвакуировали собак из приюта для животных.