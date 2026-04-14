Производство растительного масла в феврале выросло почти на 18%

В феврале 2026 года производство растительного масла в России увеличилось на 17,8% год к году. Это следует из данных аналитического агентства «Совэкон», с которыми ознакомился «Ъ». Показатель достиг 906 тыс. т, что стало рекордным для этого месяца.

Согласно информации OleoScope,в январе—феврале 2026 года совокупный объем производства растительных масел в России составил 1,79 млн т. Это на 6% больше, чем в аналогичный период прошлого года. На экспорт отправляется 70% произведенной в России продукции. В сентябре—марте за рубеж суммарно отправлено 2,8 млн т растительных масел. Этот показатель увеличился на 7,7% год к году.

Больше всего в России производят подсолнечное масло — в феврале его выпуск увеличился на 14,4% год к году и достиг 652 тыс. т. Самый активный рост показало производство рапсового масла — на 30,2% до 652 тыс. т. Для соевого масла показатель вырос на 21,9% по сравнению с прошлогодним. По словам аналитиков, именно рапс и соя сейчас обеспечивают существенную долю производства.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Подсолнечная энергия».