Подсолнечная энергия

В феврале 2026 года в России произведено 906 тыс. тонн растительных масел. Год к году значение увеличилось на 17,8%, став рекордным для этого месяца. Объем выпуска растет в том числе благодаря рапсовому и соевому маслу. Это объясняется высоким экспортным спросом: практически все ключевые импортеры в марте существенно увеличили закупки российской продукции. Но сокращение запасов сырья в сельхозорганизациях может создать давление на цены.

Общий объем производства в России растительных масел в феврале составил 906 тыс. тонн, увеличившись на 2,4% к январю и на 17,8% год к году. Такие данные в своем исследовании приводит «Совэкон». Достигнутое значение аналитики называют рекордным для февраля. Предыдущий максимум в компании фиксировали в 2024 году, когда выпуск составил 900 тыс. тонн. В OleoScope отмечают, что в январе—феврале 2026 года совокупный объем производства растительных масел в России составил 1,79 млн тонн, прибавив год к году 6%.

Основной объем производства в категории обеспечивает подсолнечное масло.

В феврале его выпуск, согласно «Совэкону», достиг 652 тыс. тонн, прибавив год к году 14,4%. Самую выраженный рост в то же время показывает рапсовое масло. Его производство год к году увеличилось на 30,2%, до 652 тыс. тонн. Для соевого масла рост составил 21,9% год к году, до 78 тыс. тонн. Именно рапс и соя, по словам директора центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрия Краснова, сейчас обеспечивают существенную долю роста производства.

Во многом это объясняется политикой аграриев, начавших существенно увеличивать посевные площади под рапсом и соей еще в прошлом году. За счет высокого экспортного спроса со стороны Китая, Индии и других стран Азии эти культуры традиционно воспринимаются как более рентабельные (см. “Ъ” 22 мая 2025 года). Дмитрий Краснов отмечает, что в текущий сельскохозяйственный сезон Россия в целом вошла с сильной сырьевой базой по масличным: их совокупный урожай в прошлом году вырос на 13,9%, до 34,4 млн тонн.

14 килограммов на человека в год составляет среднее потребление растительного масла в России, по данным Росстата.

Хотя с увеличением активности переработчиков доступность сырья на рынке постепенно начинает снижаться. За февраль остатки подсолнечника в сельхозорганизациях сократились на 21%, до 1,7 млн тонн, следует из данных «Совэкона». В среднем за последние годы этот темп составлял 15%. На 1 марта запасы в центральной части страны были на 6% ниже, чем в прошлом сезоне, на юге — на 27%. Дмитрий Краснов замечает, что физически сырье на рынке есть, но проблема в его цене: в начале апреля подсолнечник внутри страны стоил 36,8 тыс. руб. за тонну. Это максимум с июня прошлого года, говорит он. Высокую стоимость эксперт связывает с активным спросом переработчиков и высокими экспортными ценами.

На экспорт, согласно «Рексофт Консалтинг», отправляется 70% произведенного в России растительного масла. В сентябре—марте за рубеж суммарно отправлено 2,8 млн тонн продукции, на 7,7% больше, чем в аналогичный период предшествующего сезона, следует из данных «Совэкона». Темпы поставок, по данным аналитиков, вышли на рекордный уровень за счет растущего спроса основных покупателей. Так, Индия в марте закупила 199 тыс. тонн, увеличив объемы на 36,3% к февралю. Турция увеличила закупки на 2,5% за месяц, до 569 тыс. тонн, Иран — на 43,7%, до 245 тыс. тонн. Активизации закупок способствовал в том числе конфликт на Ближнем Востоке (см. “Ъ” от 1 апреля).

Впрочем, прогноз производства и экспорта по итогам всего сезона аналитики пока не пересматривают. В OleoScope ждут, что с сентября 2025 года по август 2026 года в России будут выпущены 7,3 млн тонн подсолнечного масла, отправлены за рубеж — 4,8 млн тонн. По отношению к предыдущим 12 месяцам значения сократятся на 4% и 5,9% соответственно.

Александра Мерцалова