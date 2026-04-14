Спрос на отдых в российских санаториях снизился на 15%

В первом квартале 2026 года спрос на размещение в российских санаториях снизился на 15% год к году. Число бронирований обычных отелей сократилось на 10%. Это следует из данных OneTwoTrip, с которыми ознакомился «Ъ».

По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, снижение спроса на размещение в санаториях связано с ограниченной покупательной способностью населения. Такой отдых на 20–30% дороже, чем в обычных отелях, пояснил он.

По оценкам «Алеана», цены на размещение в санаториях за год выросли в среднем на 10%. Средняя стоимость одной ночи в первом квартале составила 12 тыс. руб., подсчитали в OneTwoTrip.

