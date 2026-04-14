Один солдат Армии Израиля убит, трое ранены в боях на юге Ливана

Солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) был убит, еще трое ранены на юге Ливана, сообщает газета The Times of Israel. Столкновение с силами ливанской группировки «Хезболла» произошло во время выполнения боевых задач.

Жертвой стал 30-летний водитель пожарной машины. Еще трое военнослужащих-резервистов получили ранения различной степени тяжести, их госпитализировали.

9 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале переговоров с Ливаном, целью которых стало разоружение «Хезболлы» и достижение мирного соглашения. По данным Al Jazeera, представители США и Ирана в ходе встречи в Исламабаде пришли к соглашению о снижении интенсивности ударов по южной части Ливана.

