Силы ПВО сбили 97 беспилотников ВСУ над Россией за ночь

Средства ПВО уничтожили 97 беспилотников Вооруженных сил Украины над российской территорией. Об этом заявило Минобороны России.

Дроны были сбиты с 20:00 мск 13 апреля до 7:00 14 апреля над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями, а также над Крымом и акваторией Азовского моря.

При налете БПЛА на Елец Липецкой области погиб один человек, еще пятеро пострадали, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, еще один беспилотник ударил по селу Долгоруково.

В Тульской области был сбит один беспилотник, написал губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений нет.