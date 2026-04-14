Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Силы ПВО сбили 97 беспилотников ВСУ над Россией за ночь

Средства ПВО уничтожили 97 беспилотников Вооруженных сил Украины над российской территорией. Об этом заявило Минобороны России.

Дроны были сбиты с 20:00 мск 13 апреля до 7:00 14 апреля над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями, а также над Крымом и акваторией Азовского моря.

При налете БПЛА на Елец Липецкой области погиб один человек, еще пятеро пострадали, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, еще один беспилотник ударил по селу Долгоруково.

В Тульской области был сбит один беспилотник, написал губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

