Один человек погиб и пять пострадали при налете БПЛА на Елец

Вооруженные силы Украины атаковали город Елец в Липецкой области, заявил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, погибла женщина в доме на улице Черокманова. Еще пять человек ранены, из них четверо госпитализированы, добавил глава региона.

«Всем оказывается необходимая медицинская помощь»,— написал господин Артамонов в Telegram-канале. По его информации, обломки БПЛА повредили остекление в нескольких жилых домах.

В селе Долгоруково из-за удара беспилотника возник пожар в жилом доме. Жильцы эвакуированы, пожар потушен, рассказал Игорь Артамонов. По его данным, пострадавших нет. На местах происшествий работают экстренные и оперативные службы. «В ближайшее время главами муниципалитетов будет проведена оценка ущерба и оказана материальная помощь»,— добавил губернатор.