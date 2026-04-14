Вэнс посоветовал Ватикану заняться вопросами Католической цервки, а не политики

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посоветовал Ватикану заняться вопросами морали, а не политики. Так он прокомментировал в интервью конфликт между папой римским Львом XIV и Дональдом Трампом.

«Для Ватикана лучше всего было бы заняться вопросами морали, вопросами того, что происходит в Католической церкви, а президент Соединенных Штатов занимался бы ...американской государственной политикой»,— сказал господин Вэнс в интервью Fox News.

Лев XIV неоднократно осуждал агрессию США и Израиля против Ирана. Он также назвал угрозы Дональда Трампа уничтожить иранскую цивилизацию неприемлемыми. В ответ Трамп назвал Папу «слабым в вопросах внешней политики» и заявил, что тот был избран понтификом только благодаря его президентству.

