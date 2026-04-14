Москалькова: сотни человек остаются в розыске после боев в Курской области
Судьба нескольких сотен жителей, пропавших во время боев на территории Курской области, все еще не установлена, сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Сегодня есть еще несколько сот человек, которые по-прежнему находятся в розыске, и судьба их еще до конца не установлена»,— сказала она в разговоре с ТАСС.
12 апреля губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в реестре пропавших без вести жителей приграничных районов региона числится 381 человек.
Как жители курского приграничья пережили оккупацию — в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».