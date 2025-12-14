Попрошаек брали под охрану
Завершены дела первых фигурантов дела о хищениях денег у участников СВО в Шереметьево
СКР завершил расследование в отношении нескольких фигурантов дела об организованном преступном сообществе (ОПС), обиравшем самыми разными способами участников СВО на территории аэропорта Шереметьево. Следствие считает, что незаконный бизнес, в котором участвовали даже полицейские, организовала лобненская преступная группировка. Большинство обвиняемых, в свою очередь, существование ОПС отрицают, настаивая, что военнослужащие становились жертвами отдельных мошенников или мелких групп, каждая из которых действовала сама по себе.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как стало известно “Ъ”, СКР выделил в отдельное производство и завершил расследование в отношении нескольких фигурантов масштабного дела преступного сообщества, обиравшего участников СВО на территории Шереметьево. С собранными следствием материалами начали знакомиться пять уроженок Донбасса, в том числе мать и две ее совершеннолетние дочери, а также Дмитрий Боглаев (Дима Спортик).
Женщины приехали в столичный регион на заработки и в итоге нашли их на территории аэропорта, где, по материалам дела, исполняли роли так называемых попрошаек.
Боглаев, по версии СКР, возглавлял в ОПС силовое подразделение, которое разбиралось с рядовыми участниками, не желавшими отдавать часть своего заработка лидерам.
Как ранее рассказывал “Ъ”, версия следствия состоит в том, что преступное сообщество, целью которого было хищение средств участников СВО, было создано «не позднее 28 февраля 2022 года» Игорем Бардиным (Барсик, числится в розыске), а также Алексеем Кабочкиным (Рязанец) и Александром Вакуленко (Фунтик). Всех их, по некоторым данным, правоохранители считают участниками подмосковной лобненской группировки, а Игоря Бардина — ее лидером. В ОПС по материалам дела входило несколько групп — таксисты, «попрошайки» и «зазывалы». Позже речь зашла и о подразделении «спортсменов», которое возглавляли Дмитрий Боглаев (Дима Спортик) и Владимир Бардин, сын Игоря Бардина.
Способы вымогательства или кражи денег у военных были разные. «Попрошайки», значительную часть которых составляли симпатичные девушки, просто выпрашивали у военнослужащих деньги, рассказывая истории о том, как у них украли билеты и кошельки.
Финансовые потери бойцов, по материалам дела, составляли от 10 тыс. до 35 тыс. руб. в каждом таком случае.
«Зазывалы» встречали в аэропорту участников СВО, знакомились с ними и пытались напоить. Если у военнослужащего не оказывалось билета, то тут же предлагались помощь в его покупке, устройство в гостиницу и другие услуги — все по многократно завышенной цене. Например, если боец напивался всерьез, его предлагали подвезти к самолету на инвалидной коляске. При этом у него выпытывали пин-код банковской карты и снимали с нее деньги. У одного потерпевшего таким образом через платежный терминал фигуранта, зарегистрировавшего ИП, перевели более 600 тыс. руб.
«Зазывалы» же обеспечивали военнослужащим такси. После этого в дело вступали входившие в преступное сообщество водители. Они обирали участников СВО тоже по-разному. Одни, например, договаривались довезти «за две тысячи», а по приезде уточняли, что речь шла о 2 тыс. руб. за километр. Или предлагали доехать «по счетчику», который был настроен так, что итоговая сумма оказывалась астрономической.
Самый крупный улов мошенников в этом случае составил 122 тыс. руб.
Если кто-то из потерпевших обращался в линейное управление полиции, то там принимали меры для отказа в возбуждении уголовного дела. Правда, в таких случаях деньги военнослужащим обычно возвращали. Кроме того, экс-полицейские были, по данным следствия, наводчиками и сообщали о появлении участников СВО в аэропорту. В деле четыре десятка обвиняемых, которым инкриминируют ст. 210, ст. 158, ст. 159, ст. 163 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем, кражи, совершенные в составе организованной группы, вымогательство). Общий ущерб по делу оценивается пока в несколько миллионов рублей.
Нужно отметить, что из предполагаемых лидеров ОПС пошел на сделку со следствием и был отпущен из СИЗО под домашний арест только Александр Вакуленко, на его показаниях во многом строится версия о деятельности ОПС. Кроме того, ряд активно сотрудничающих со следствием граждан остались в ранге свидетелей. Большинство же обвиняемых отрицают существование преступного сообщества и настаивают, что мошенничали и воровали у военных деньги разрозненно или отдельными мелкими группами.
Например, некоторые «попрошайки», по словам свидетелей, не только действовали самостоятельно от «лобненских», но и имели персональную охрану, как правило, из выходцев с Северного Кавказа.
Кроме того, некоторые таксисты в своих показаниях опровергают версию правоохранителей, что лидеры ОПС поддерживали связь с местными полицейскими через Игоря Русина (Зелик): иногда они сами платили за «крышу» или непривлечение к ответственности непосредственно стражам порядка. Так, один из водителей рассказал следствию, что после того, как он обманул участника СВО, взяв с него 43 тыс. за короткую поездку, а тот позже написал заявление, привлечь его к уголовной ответственности пригрозила оперативник Виктория Калачева (обвиняемая по делу), с которой он напрямую якобы и «решил вопрос».
Что касается лидеров «лобненских», то, по словам ряда таксистов, «попрошаек» и «зазывал», они лишь собирали деньги за право работать на территории аэропорта.
Например, водитель якобы должен был за каждую смену заплатить 5 тыс. руб. плюс половина дохода от каждой поездки. «Зазывале» смена обходилась в 2 тыс. руб. и т. п.
А один из предполагаемых лидеров ОПС Алексей Кабочкин и вовсе настаивает, что деятельность тех, кого называют лидерами «лобненских», была законной. Речь идет об ООО «Вега», где он числился руководителем, а Александр Вакуленко — замгендиректора. Фирма занималась организацией пассажирских перевозок и оказанием других услуг пассажирам и платила налоги. А с таксистов, говорит он, собирали комиссионные. Фигурант настаивает, что злоупотребления в отношении участников СВО не только не поощрялись, напротив, с ними боролись. Этой же позиции придерживается и Дмитрий Боглаев. «У моего подзащитного брат воюет на передовой,— сказал “Ъ” адвокат фигуранта Павел Чигилейчик.— Он не только не участвовал в преступлениях против участников СВО, но и сам неоднократно пресекал такие действия, а когда узнавал о них, заставлял возвращать потерпевшим деньги. При помощи известного мецената Игоря Бардина, который регулярно перечислял деньги на нужды СВО, он не раз отправлял бойцам гуманитарную помощь. В деле нет ни одного подтверждения реального существования ОПС и тем более участия в нем Дмитрия Боглаева. Поэтому после ознакомления с делом буду ходатайствовать, чтобы прокуратура не утверждала обвинительное заключение».