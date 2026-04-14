Власти Ирана сообщили о штатной работе АЭС «Бушер» после обстрелов

АЭС «Бушер» работает, проблем для здоровья населения нет, заявила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани. По ее словам, на объекте задействованы все необходимые протоколы безопасности, а специалисты Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) контролируют ситуацию.

«С этой точки зрения проблем нет»,— сказала госпожа Мохаджерани в разговоре с РИА Новости. Она добавила, что власти предусмотрели комплекс мер для защиты жителей региона.

4 апреля территория станции подверглась обстрелу со стороны США и Израиля. В ОАЭИ подтвердили, что в результате той атаки погиб один из сотрудников предприятия. Всего после начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля АЭС «Бушер» четыре раза стала целью ударов.

АЭС «Бушер» — единственная действующая атомная станция в Иране. Первый блок АЭС был введен в эксплуатацию в 2011 году при содействии «Росатома».