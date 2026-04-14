В Дагестане погибла спасенная из под лавины женщина

Женщина, спасенная из-под снежных завалов в Цунтинском районе Дагестана, скончалась, сообщил Минздрав республики.

«Оперативная эвакуация и усилия медиков не смогли вернуть ей жизнь»,— сообщила пресс-служба ведомства в Telegram. О состоянии семилетнего ребенка, с которым под завалом оказалась женщина, Минздрав Дагестана не уточнил.

Кроме того, погиб волонтер. Он получил черепно-мозговую травму при работе на месте происшествия.

Сход лавины в селе Шайтли произошел утром 13 апреля. Снегом завалило два дома.